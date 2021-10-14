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Астрологічний прогноз на 14 жовтня

Астрологічний прогноз на 14 жовтня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день з яскраво вираженою негативною енергетикою, тому важливо максимально скоротити вплив зовнішніх факторів на внутрішній світ. Найкраще взагалі залишитися вдома. Несприятливий час для бізнесу та фінансових операцій — краще перенести їх на інший день.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 9

Колір дня: помаранчевий, коричневий.

Камені дня: чорні перли, александрит, зміїний, моріон.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність харчових отруєнь, тому до якості і свіжості вживаних продуктів необхідно підходити з великою обережністю. Внаслідок зниження імунітету можуть загостритися хронічні захворювання — необхідно згадати про заходи, запропоновані лікарем.

Слова дня: від хаосу до ладу.

Геометрична фігура дня: трикутник.

Взаємини дня: романтичне побачення, призначене на цей день, може перерости в серйозні і довготривалі стосунки.

Містика дня: небажано ворожити — це може негативним чином позначитися на життєвих подіях.

Табу дня: не рекомендується вирушати на побачення з малознайомою людиною — це загрожує неприємними несподіванками.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, які — через своє легковір'я — можуть стати жертвою різноманітних шахраїв. Головне завдання, яке вони повинні вирішити в житті, полягає в тому, щоб навчитися обережності і обачності.

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