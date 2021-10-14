Астрологічний прогноз на 14 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день з яскраво вираженою негативною енергетикою, тому важливо максимально скоротити вплив зовнішніх факторів на внутрішній світ. Найкраще взагалі залишитися вдома. Несприятливий час для бізнесу та фінансових операцій — краще перенести їх на інший день.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 9

Колір дня: помаранчевий, коричневий.

Камені дня: чорні перли, александрит, зміїний, моріон.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність харчових отруєнь, тому до якості і свіжості вживаних продуктів необхідно підходити з великою обережністю. Внаслідок зниження імунітету можуть загостритися хронічні захворювання — необхідно згадати про заходи, запропоновані лікарем.

Слова дня: від хаосу до ладу.

Геометрична фігура дня: трикутник.

Взаємини дня: романтичне побачення, призначене на цей день, може перерости в серйозні і довготривалі стосунки.

Містика дня: небажано ворожити — це може негативним чином позначитися на життєвих подіях.

Табу дня: не рекомендується вирушати на побачення з малознайомою людиною — це загрожує неприємними несподіванками.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, які — через своє легковір'я — можуть стати жертвою різноманітних шахраїв. Головне завдання, яке вони повинні вирішити в житті, полягає в тому, щоб навчитися обережності і обачності.

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