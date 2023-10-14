Астрологічний прогноз на 14 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найнебезпечніший місячний день, коли владу над людиною отримують сили зла. Не можна розпочинати жодні – навіть найдрібніші та найнезначніші – справи. Через велику ймовірність сварок і конфліктів спілкування з людьми навколо треба звести до мінімуму.

Символ дня: гідра.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: перламутр, змійовик, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: можуть загостритися ментальні недуги – як-от нудьга й депресія. Причиною загострення хронічних захворювань може стати зниження імунітету, тому необхідно контролювати процеси, які впливають на стан здоров'я і самопочуття – наприклад, артеріальний тиск і рівень цукру в крові.

Харчування дня: харчування має бути помірним, але різких рухів у цьому сенсі – перехід на постування, голодування чи сувору дієту – організм не прийме, замість користі вони завдадуть йому шкоди.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, забере останні сили, тому краще від неї відмовитися.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева й кущі, але лише сухі гілки на них.

Магія і містика дня: ворожіння цього дня може спокушати долю, тому від нього треба відмовитися.

Сни дня: сни цієї ночі не мають значення, тому, незважаючи на кошмарний контекст, лякатися не варто.

Табу дня: небажано спілкуватися з незнайомими людьми – невідомо, до яких неприємностей це може призвести.

Цитата дня: "Інтелектуальні розваги необхідні для нашого духовного здоров'я" (Льюїс Керолл).

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