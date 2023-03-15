Астрологічний прогноз на 15 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи, існує стовідсоткова гарантія того, що вони не заладнаються, а завершувати старі проєкти та планувати чергові не лише можна, а й потрібно. Спілкуючись із оточенням, необхідно стримувати емоції, які можуть призвести до серйозного конфлікту.

Символ дня: Химера.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: шоколадний, каштановий, коричневий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт, сардер.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: через ослаблений імунітет людина ризикує зіткнутися як з новими, так і з хронічними захворюваннями. Триватимуть вони – як у першому, так і у другому разі – довго, тому необхідно одразу ж вживати заходів.

Харчування дня: м'ясо та рибу бажано замінити молочними продуктами – насамперед сиром, а від спиртного і зовсім краще відмовитися.

Стрижка дня: сьогодні небажано не тільки стригтися, а й, розчесавшись вранці, взагалі торкатися волосся без крайньої необхідності.

Дачні роботи дня: поводитися з рослинами необхідно акуратно: якщо хоча б трохи поранити коріння, вони загинуть.

Магія та містика дня: можна покращити своє життя, переписавши гороскоп.

Сни дня: будь-які сюжети снів цієї ночі – відображення внутрішнього стану людини, тому жахи, якщо такі присняться, мають насторожити.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Афоризм дня: «Як багато справ вважалися неможливими, доки вони не були здійснені» (Пліній Старший).

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