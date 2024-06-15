Астрологічний прогноз на 15 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: незважаючи на вихідний, можна розпочинати реалізацію перспективних професійних проектів, але тільки в тому випадку, якщо вони спрямовані не на руйнування, а на творення.

Символ дня: Струмок.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.

За якусь частину тіла відповідає: органи грудного отелення.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, проходять швидко і практично без наслідків, особливо якщо відразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: не можна голодувати, постити та влаштовувати розвантажувальні дні – замість користі такі заходи завдадуть шкоди.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай плодів та зелені.

Магія та містика дня: вітаються магічні дії, мета яких – залучення успіху у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але дають можливість «побачитися» з родичами, що пішли з життя.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки – вони навряд чи виявляться успішними.

Цитата дня: «Перед тим, як вступити з кимось у рак – переконайтеся в тому, що ви смієтеся з одного і того ж»(Джером Селінджер).

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