Астрологічний прогноз на 15 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для початку будь-яких значущих справ, не можна також ухвалювати важливі рішення та проводити серйозні бізнес-переговори.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: моріон, гагат, агат, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому необхідно берегти себе.

Харчування дня: їсти можна навіть так звану шкідливу їжу, але робити це необхідно помірно.

Стрижка дня: стригтися цього дня не варто.

Магія і містика дня: можна читати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, не можна їх ігнорувати.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри – програш набагато ймовірніший за виграш.

Цитата дня: "Вік – це те, що існує в наших думках. Якщо ви про нього не думаєте – його нема" (Марк Твен).

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