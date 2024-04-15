Астрологічний прогноз на 15 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і потрібно – розпочинати роботу над новими проєктами, а ось від розпочатих раніше справ краще відмовитися – сьогодні вони вимагатимуть надто багато часу та зусиль.

Символ дня: скринька зі скарбами.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: гранатит, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, потребують особливої уваги: навіть незначне нездужання може призвести до серйозних наслідків.

Харчування дня: через ризик харчових отруєнь до харчування необхідно ставитись максимально обережно.

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливання та підживлення.

Магія та містика дня: будь-які замовини цього дня потрібно читати вголос – так вони виявляться максимально ефективними.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають змогу знайти відповіді на запитання, що засіли глибоко у підсвідомості.

Табу дня: необхідно відмовитися від сидячого способу життя — він негативно позначиться на стані здоров'я.

Цитата дня: «Обмеженість задоволення лише збільшує його цінність» (Зигмунд Фрейд).

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