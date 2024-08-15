Астрологічний прогноз на 15 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для добрих справ – здійсненими сьогодні, вони повернуться сторицею до того, від кого виходять.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому навіть незначні симптоми їх не можна ігнорувати.

Харчування дня: пост чи розвантажувальні дні допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: стригти волосся не можна.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, живцювати та пасинкувати рослини та збирати насіння для посадки наступного року.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну та цілющу силу води

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна проливати воду.

Цитата дня: «Давайте зустрічати один одного з посмішкою, адже посмішка – це початок кохання»(Мати Тереза).

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