Астрологічний прогноз на 15 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика цього місячного дня несе негативний заряд, тому велика ймовірність сварок та скандалів. Необхідно стримувати подібні пориви в себе і не звертати уваги на сплески емоцій в інших – вже завтра все зміниться на краще.

Символ дня: Макара (напівриба-напівкрокодил).

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливого каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань: необхідно лікуватися за схемою, розробленою лікарем.

Харчування дня: зірки радять їсти якнайменше м'яса та риби і якнайбільше – молочних продуктів.

Стрижка дня: не варто стригтися та здійснювати будь-які маніпуляції з волоссям.

Магія та містика дня: не варто займатися магічними діями тим, хто не є професіоналом у цій галузі.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть позначити проблему, що існує у взаєминах з оточенням, та підказати способи її вирішення.

Табу дня: необхідно стримувати емоції, які вирвавшись на поверхню, зіпсують взаємини з оточенням.

Ангел-охоронець дня: Батіс – допомагає досягти будь-яких, навіть найскладніших цілей.

Афоризм дня: "Для успішного завершення задуманої справи приховуйте її, бо в кожного володаря блага є заздрісник"(Пророк Магомет).

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