Астрологічний прогноз на 15 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активні та рішучі дії – навіть якщо йдеться про господарські й побутові справи – успіху не принесуть, тому від них краще відмовитися. Час, що звільнився, потрібно присвятити "роботі над помилками": переосмисливши події минулого, можна буде зрозуміти, де людина схибила, і виправити це.

Символ дня: коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: велика ймовірність захворювань, пов'язаних із серцево-судинною системою та шлунково-кишковим трактом.

Харчування дня: не можна постити й голодувати – шлунок потребує навантаження.

Стрижка дня: один з найкращих для стрижки днів.

Дачні роботи дня: зібраний урожай необхідно негайно вжити в їжу.

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до чудотворних ікон.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але над їхнім тлумаченням доведеться поламати голову.

Табу дня: з грошима потрібно поводитися обережно – не варто витрачати їх без потреби.

Цитата дня: "Найкраща помста – це величезний успіх" (Френк Сінатра).

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