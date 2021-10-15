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Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: рекомендується починати нові справи, всі вони будуть буквально приречені на успіх, планувати свої майбутні дії, відкривати свій бізнес. Сприяти виконанню задумів буде приплив потужної енергії, якого слід очікувати в цей час. Можна проводити ділові переговори, здійснювати фінансові операції і займатися благодійністю. Не варто сперечатися і з'ясовувати взаємини — конфлікт може виявитися затяжним, не рекомендується також вирушати в подорожі.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 1

Колір дня: жовтий, золотий, бурштиновий.

Камені дня: бурштин, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, швидко минають, а стан вже хворих значно покращиться.

Слова дня: сім'я, традиції, сила роду.

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії.

Взаємини дня: можна освідчуватися в коханні, а також робити і приймати пропозиції руки і серця.Не варто сперечатися і з'ясовувати стосунки — конфлікт може виявитися затяжним.

Містика дня: можна — і треба — читати змови, спрямовані на залучення талану в бізнесі, торгівлі та фінансах.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються чарівні і доброзичливі люди, як магнітом приваблюють до себе оточуючих, тому у них дуже багато друзів. У дитинстві і юності вони — найкращі помічники батькам, а ставши дорослими, приходять на допомогу всім, хто цього потребує.

Гороскопи на жовтень 2021:

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