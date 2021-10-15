Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: рекомендується починати нові справи, всі вони будуть буквально приречені на успіх, планувати свої майбутні дії, відкривати свій бізнес. Сприяти виконанню задумів буде приплив потужної енергії, якого слід очікувати в цей час. Можна проводити ділові переговори, здійснювати фінансові операції і займатися благодійністю. Не варто сперечатися і з'ясовувати взаємини — конфлікт може виявитися затяжним, не рекомендується також вирушати в подорожі.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 1

Колір дня: жовтий, золотий, бурштиновий.

Камені дня: бурштин, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, швидко минають, а стан вже хворих значно покращиться.

Слова дня: сім'я, традиції, сила роду.

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії.

Взаємини дня: можна освідчуватися в коханні, а також робити і приймати пропозиції руки і серця.Не варто сперечатися і з'ясовувати стосунки — конфлікт може виявитися затяжним.

Містика дня: можна — і треба — читати змови, спрямовані на залучення талану в бізнесі, торгівлі та фінансах.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються чарівні і доброзичливі люди, як магнітом приваблюють до себе оточуючих, тому у них дуже багато друзів. У дитинстві і юності вони — найкращі помічники батькам, а ставши дорослими, приходять на допомогу всім, хто цього потребує.

Гороскопи на жовтень 2021:

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