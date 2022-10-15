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Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Дата публікації
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Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Фото: Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли не можна сумніватися – як у своїх силах, так і щодо своїх дій: будь-яке починання виявиться успішним. День також сприятливий для зустрічей, які ще вчора – через непередбачуваність їхніх результатів – були під забороною.

Символ дня: орел.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лопатки, плечі.

Хвороби дня: велика ймовірність травм, тому необхідно бути обережними під час занять спортом і не піднімати нічого важкого. В разі поганого самопочуття не можна займатися самолікуванням – необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють поглянути на себе збоку та побачити всі свої помилки.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Афоризм дня: "Лише наполегливість веде до мети" (Фрідріх Шиллер).

Ангел-охоронець дня: Ламас – дарує незалежність і самостійність.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали за допомогою напівдорогоцінного каміння й мінералів.

Табу дня: небезпечною може бути висота – небажано підійматися на верхні поверхи будівель, особливо недобудованих і покинутих.

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Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
445
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