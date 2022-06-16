Астрологічний прогноз на 16-17 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 18-ту місячну добу, яка триватиме майже два дні, не можна бездумно погоджуватися з чужою думкою, навіть якщо вона виходить від тих, кому людина звикла довіряти – надто велика ймовірність потрапити під чужий – корисливий – вплив. У стосунках між близькими людьми може виникнути непорозуміння, аж до суперечок і серйозних конфліктів, тому варто бути обережними у висловлюваннях.

Символ дня: мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливі дні для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися в цей час, до серйозних ускладнень зазвичай не призводять, але тривають довго і погано піддаються лікуванню, тож за появи перших симптомів треба негайно звернутися до лікаря та дотримуватися всіх його призначень. Бажано зайнятися зміцненням імунітету: пройти курс вітамінів, частіше бувати на свіжому повітрі, правильно харчуватися і займатися видом спорту, який вам до снаги.

Сни дня: сни цього часу підказують, як позбавитися тривалого – хронічного – захворювання, яке вже давно заважає повноцінно жити.

Афоризм дня: "Що старшою стає людина, то більше вона чинить опір змінам, особливо змінам на краще" (Джон Стейнбек).

Геометрична фігура дня: трикутник – символ ієрархічності світу.

Ангел-охоронець дня: Канфаель – робить людину скромною, правдивою і цілеспрямованою.

Магія та містика дня: щоб не стати жертвою зурочення, бажано надіти на себе спеціальний оберіг, найкраще – з бірюзою.

Табу дня: не можна користуватися міцними ароматами – вони можуть спричинити сильний головний біль та депресивний стан.

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