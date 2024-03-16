Астрологічний прогноз на 16 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна боротися за правду, відновлювати справедливість та захищати невинно скривджених.

Символ дня: Роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий, гіацинтовий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: необхідно зміцнювати імунітет – це дозволить уникнути захворювань, якими людина може заразитися цього дня.

Харчування дня: день сприятливий для початку будь-якої дієти.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: можна виконувати будь-які заплановані садові роботи.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани та обереги для успіхів у роботі та бізнесі, а також залучення фінансового талану.

Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на вчинки, які обов'язково потрібно здійснити, незважаючи на те, що, на перший погляд, може здаватися неприємним.

Табу дня: поганою прикметою може стати споживання курячого м'яса та яєць.

Цитата дня: «Помилка, шановний Бруте, не в наших зірках, а в нас самих» (Вільям Шекспір).

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