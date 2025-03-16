Астрологічний прогноз на 16 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: займаючись справами, важливо уникати монотонної рутинної роботи.

Символ дня: кубок з вином.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: прозорий аметист, цирконій, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, мають гострий перебіг, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: можна дозволити собі шкідливу їжу та сухе вино, але, звісно, помірно.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – вони збуваються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати та відчувати невдоволення життям.

Цитата дня: "Найяскравіші спалахи радості у нас зазвичай виникають від несподіваного спалаху" (Семюел Джонсон).

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