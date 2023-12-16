Астрологічний прогноз на 16 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ухвалювати важливі – переважно особисті – рішення, які визначать наше життя на місяць наперед.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, нефритовий, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, сардонікс, амазоніт – він приносить радість до будинку.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, за відсутності своєчасної уваги та належного лікування можуть перейти у хронічну стадію, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: над смаженими стравами необхідно віддати перевагу тушкованим і паровим.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Магія та містика дня: можна знімати поробленя, робити відвороти, талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але передбачають події, які відбудуться за кілька років.

Табу дня: не можна нічого руйнувати та ламати, тому від першого етапу ремонту треба відмовитись.

Цитата дня: «Щоб зробити розумний вибір, потрібно насамперед знати, без чого можна обійтися» (Імануїл Кант).

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