Астрологічний прогноз на 16 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: оскільки сьогоднішній деньпов'язаний із минулим, можна – і потрібно – робити все, що так чи так має до нього стосунок: зустрічатися зі старими знайомими та друзями, миритися з тими, з ким давним-давно посварилися (якщо, звичайно, в цьому є необхідність), а також аналізувати скоєні раніше вчинки та робити важливі – керівні – висновки зі своїх помилок.

Символ дня: колесо.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4.

Колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Камені дня: рубін, опал.

За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: циркуляція крові стає більш інтенсивною, ніж зазвичай, тому можна давати організму серйозне фізичне навантаження — більше за інших вітаються заняття спортом. Хвороби, що розпочалися цього дня, швидше за все, виявляться тривалими, тому не варто тягнути з консультацією у лікаря.

Афоризм дня: великий шлях починається з невеликого кроку.

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: день несприятливий для весілля – спільне життя виявиться нетривалим і не дуже щасливим.

Містика дня: іншим оракулам цього дня потрібно віддати перевагу рунам – вони розкажуть всю правду не тільки про минуле, а й про майбутнє.

Табу дня: необхідно відмовитися від серйозних угод — вони можуть виявитися невдалими.

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