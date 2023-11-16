Астрологічний прогноз на 16 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над будь-якими – навіть найскладнішими – проектами, енергії дня сприятимуть будь-якій роботі.

Символ дня : Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливого каміння дня: амазоніт, зелений агат.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть – якщо вчасно не звернути на них увагу – перейти у хронічну стадію, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: небажано як обмежувати себе в їжі, так і переїдати: їжа має бути легкою, але при цьому корисною, поживною та різноманітною.

Стрижка дня: несприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани, знімати псування та робити відвороти.

Сни дня: сни, що приснилися цієї ночі, часто бувають віщими, особливо якщо «кіно» було кольоровим.

Табу дня: не можна пиляти дерева – навіть сухі, ламати гілки та рвати квіти.

Цитата дня: «Мені здається, про сучасний світ необхідно знати одну важливу річ: достаток інформації не гарантує її достовірності»(Річард Гір).

Читайте також: