Астрологічний прогноз на 16 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна давати волю негативним якостям, які притаманні кожному – кому більшою, кому меншою мірою: злість, заздрість, жадібність, ненависть – жодна з них не залишиться безкарною.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливі камені дня: смарагд, чароїт, турмалін.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть мати більш ніж серйозні наслідки, тому з лікуванням не можна зволікати жодної хвилини.

Харчування дня: харчування має бути помірним – не можна ні недоїдати, ні переїдати

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія і містика дня: можна очищати навколишній простір, використовуючи магічну силу води або вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але над їхніми символами доведеться поламати голову.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Жити – отже, робити речі, а не купувати їх» (Арістотель).

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