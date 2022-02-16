Астрологічний прогноз на 16 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для нових починань, особливо якщо підійти до їхньої реалізації з творчої точки зору. Успішними також обіцяють бути фінансові угоди, які можна укладати без побоювань.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щаслива цифра дня: 7.

Щасливий колір дня: золотий.

Щасливі камені дня: вороній та соколине око, циркон, аметист.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика ймовірність травм та вірусних захворювань, тому необхідно максимально обережно ставитися до свого здоров'я: рухатися, не поспішаючи, і рідше бувати у місцях великого скупчення людей.

Афоризм дня: "Радіти треба обережно" (Франсуаза Саган).

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: день сприятливий для шлюбу, особливо якщо молодята давно живуть разом, а їхнє рішення продумане та виважене.

Містика та магія дня: можна робити захисні обереги.

Табу дня: не можна займатися самокритикою, і особливо самокопанням – це може негативно позначитися на життєвих подіях.

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