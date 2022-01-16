Астрологічний прогноз на 16 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли ілюзії, що виникають у людини, вводять в оману, завдяки чому вона може зробити непорядні – і навіть відверто гріховні – вчинки. Важливо не піддаватися на хитрощі шахраїв і не дозволяти собою маніпулювати.

Символ дня: змія, шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 6.

Колір: червоний, червоний.

Камені дня: агат, смарагд, гагат, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: діафрагма, підшлункова залоза.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатимуть діафрагма та підшлункова залоза. Велика можливість загострення хронічних захворювань, у лікуванні яких необхідно звернутися за рекомендаціями до лікаря. Важливо бути обережним під час приймання ліків: через повнокрів'я внутрішніх органів вони будуть швидше і сильніше вбиратися в кров, так що, можливо, варто скоротити дозування.

Афоризм дня: "Запанувати над собою — найвища влада" (Сенека).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб та взаємини дня: для укладання шлюбу день вкрай невдалий.

Містика дня: можна і потрібно читати езотеричну літературу.

Табу дня: під забороною азартні ігри — велика ймовірність програтися дощенту.

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