Астрологічний прогноз на 17 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день бажано присвятити справам, розпочатим напередодні – нові навряд виявляться успішними. Ухвалюючи важливі рішення, необхідно "радитися" зі своєю інтуїцією — її "думка" буде єдино правильною.

Символ дня: мушля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір: зелений, смарагдовий, нефритовий, трав'яний.

Щасливі камені дня: тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги – коліна, вуха.

Хвороби дня: не можна оперувати органи слуху – це може спричинити серйозні наслідки.

Харчування дня: можна сідати на дієту, постувати та голодувати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для садових та городніх робіт.

Магія та містика дня: можливі осяяння, що дають відповіді на багато життєвих запитань.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають не лише про те, що є в житті людини на сьогоднішній день, а й про те, що буде з нею найближчим часом.

Табу дня: до води – річок, озер, морів та океанів – сьогодні краще не підходити.

Афоризм дня: "Успіх повністю залежить від виконаної підготовки. Без неї на вас неминуче чекає невдача" (Конфуцій).

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