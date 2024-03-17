Астрологічний прогноз на 17 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день призначений для нових починань, які будуть приречені на успіх – переважно це стосується домашніх турбот, але – за великого бажання – можна, незважаючи на вихідний, вирішувати і професійні питання.

Символ дня: саламандра.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний, яскраво-червоний, пурпуровий, багряний.

Щасливе каміння дня: червоний граніт, агат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну загрозу, тому необхідно одразу ж вживати заходів.

Харчування дня: день, коли особливої уваги потребує шлунок – його не можна перевантажувати, а їжу краще вживати дієтичну.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: не найкращий час для роботи на землі, тому бажано перенести їх на інший час.

Магія і містика дня: можна читати замовляння і проводити ритуали, спрямовані на примирення з тими, з ким ми посварилися.

Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на можливості, які людина не використовує: насамперед це стосується професійної діяльності, але й про особисте життя забувати не варто.

Табу дня: не можна ігнорувати голос інтуїції – її підказки будуть дуже важливими.

Цитата дня: "Хто не зрозумів свого минулого, змушений пережити його знову" (Будда).

Читайте також: