Астрологічний прогноз на 17 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які плани – як професійні, так і особисті – бажано тримати в секреті, тоді ніхто не зможе використовувати їх у корисливих цілях.

Символ дня: Лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: бузковий аметист, білий агат.

За якусь частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, але серйозної небезпеки не становлять.

Харчування дня: від м'яса та грибів краще відмовитися, замінивши їх рибою, овочами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день можна провести в саду або на городі.

Магія і містика дня: можна читати змови, що оберігають від псування та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про те, що потрібно зробити, щоб просунутися кар'єрними сходами.

Табу дня: необхідно відмовитись від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Без дружби жодні стосунки між людьми не мають цінності»(Сократ).

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