Астрологічний прогноз на 17 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для нових починань – вони не просто не виправдають очікувань, а й принесуть результат прямо протилежний бажаному.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, аквамарин.

Щасливе каміння дня: перламутр, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому потребують серйозної уваги.

Харчування дня: будь-які обмеження в їжі замість користі завдадуть шкоди, тому від них потрібно відмовитись.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити магічні дії, що використовують чарівну силу води.

Сни дня: сновидіння цієї ночі є віщими і здійснюються за тиждень.

Табу дня: не можна бити посуд – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «У цьому світі є лише один спосіб заслужити любов – припинити вимагати її, а почати дарувати любов, не сподіваючись на подяку» (Дейл Карнегі).

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