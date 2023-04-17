Астрологічний прогноз на 17 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня варто уникати хвилювань – нестійке емоційне тло може негативно позначитися на поточних справах та стосунках із людьми.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: аметист, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: ноги – литки, ступні.

Хвороби дня: необхідно знизити фізичну активність, яка може стати причиною травм ніг – біг та стрибки краще замінити йогою та пілатесом.

Харчування дня: можна дозволити собі трохи шкідливих продуктів, але важливо вчасно зупинитися.

Стрижка дня: час сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти квіти та доглядати за ними.

Магія та містика дня: бажано працювати з енергією води: медитувати, очищувати будинок та предмети, якими людина часто користується.

Сни дня: сни нинішньої ночі чітко дають зрозуміти людині, де і в чому вона помиляється.

Табу дня: важливо побоюватися протягів та вогкості, вони можуть негативно позначитися не тільки на здоров'ї, а й на подальших життєвих подіях.

Цитата дня: "Мить усвідомлення своєї бездарності — це проблиск генія" (Станіслав Єжи Лец).

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