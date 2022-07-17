Астрологічний прогноз на 17 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетично важкий день, незважаючи на статус вихідного, не підходить для спілкування – велика ймовірність сварок та конфліктів, через які між близькими людьми надовго пробіжить чорна кішка.

Символ дня: павук, павутиння.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий активної діяльності.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, блакитний.

Щасливе каміння дня: червоний онікс, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: пупковий центр.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, буде млявою, але тривалою, що, втім, не означає, що її не потрібно лікувати – заходи треба вживати якнайшвидше.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути корисними, але тільки в тому випадку, якщо вдасться правильно трактувати їх "сюжети".

Афоризм дня: "Невдача — це лише можливість почати знову, але вже мудріше" (Генрі Форд).

Геометрична фігура дня: плавні переходи.

Ангел-охоронець дня: Фелам – мирить тих, хто посварився.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують силу вогню.

Табу дня: не варто спілкуватися з неадекватними людьми – це може вилитися у серйозний конфлікт.

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