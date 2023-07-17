Астрологічний прогноз на 17 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на понеділок, зірки не вітають активних дій, їх можна лише планувати, ретельно продумуючи деталі їхнього здійснення. Усі загадані у цей день бажання обов'язково здійсняться.

День символ: лампада.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: кварц, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок та лицьова частина голови

Хвороби дня: день несприятливий для хірургічних операцій та відвідування стоматолога.

Харчування дня: необхідно відмовитися від будь-якої шкідливої їжі – насамперед м'яса, замінивши його кашами – без молока та цукру, овочевими рагами, салатами зі свіжих овочів. Рідину – не лише воду та соки, а й супи – потрібно частково скоротити: замість користі вони сьогодні завдадуть шкоди.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: можна знищувати бур'яни та комах-шкідників.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, пристріт та прокляття, створювати талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, тому ними цілком можна знехтувати.

Табу дня: не можна замислювати щось погане проти оточення - проте, це небажано і будь-якого іншого дня.

Цитата дня: "Роздуми можуть виматувати не менше, ніж напружений біг" (Еріх Марія Ремарк).

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