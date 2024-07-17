Астрологічний прогноз на 17 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові починання – вони приведуть до результатів, протилежних тим, на які розраховували.

Символ дня: Чаша Грааль.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому потребують підвищеної уваги.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м'ясо – особливо жирне та смажене, замінивши його овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими і здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна бити шибки – це може виявитися поганою прикметою.

Цитата дня: «Не вимагай від дитини плати за все, що ти зробив для неї. Ти дав йому життя, як він може віддячити тобі? Він дасть життя іншому, той — третьому, і це незворотний закон подяки»(Януш Корчак).

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