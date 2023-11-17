Астрологічний прогноз на 17 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових проєктів необхідно відмовитись – вони можуть призвести до результатів, протилежних тому, на який ми розраховуємо.

Символ дня: Кабан, що риє землю.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: індиго, аквамарин.

Щасливі камені дня: бурштин, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: через зниження імунітету захисні сили організму вичерпуються, тому хвороби цього дня можуть виявитися небезпечними.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону ферментовані продукти – солоні (бочкові) огірки та помідори, квашену капусту, квас, сиров'ялені ковбаси та сири, вони негативно вплинуть на роботу кишківника.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна читати змови і проводити ритуали, мета яких – притягнути талан в дружбі і любові.

Сни дня: сенс снів нинішньої ночі безпосередньо залежить від їхнього сценарію: хороший сюжет говорить про те, що в житті людини все гаразд, і навпаки.

Табу дня: не можна демонструвати оточенню свою агресію – її можуть направити проти самої людини.

Цитата дня: «Людина, яка відчула вітер змін, повинна будувати не щит від вітру, а вітряк» (китайське прислів'я).

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