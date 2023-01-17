Астрологічний прогноз на 17 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для активної діяльності – як професійного, так побутового характеру, тому бажано провести його у спокої, тиші та – за можливості – в усамітненні. Ухвалюючи важливі рішення та відповідаючи на серйозні запитання, необхідно прислухатися не лише до розуму, а й до інтуїції – вона може дати слушну пораду.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове й котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому за появи перших симптомів необхідно одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: до найкращих результатів приведуть піст і лікувальне голодування – відмова від їжі матиме цілющий вплив на організм.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися – вона може призвести до погіршення здоров'я.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі можна називати віщими тільки частково – лише незначна їхня частина розповідає про те, що буде, здебільшого вони аналізують поточну ситуацію.

Табу дня: необхідно бути обережними, перебуваючи поблизу відкритих водойм, навіть якщо вони вкриті шаром льоду.

Ангел-охоронець дня: Альфар – наділяє людину проникливістю, завдяки якій вона не стане жертвою обману.

Афоризм дня: "Людина живе так, наче ніколи не помре, а помираючи, шкодує про те, що не жила" (Далай-лама XIV).

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