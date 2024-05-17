Астрологічний прогноз на 17 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день активізації чоловічої енергії, яку прийнято вважати енергією роду, тому в цей час рекомендуються згадати померлих родичів.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: кістки підребер'я.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, швидко минають, особливо якщо одразу ж звернутися за лікарською допомогою.

Харчування дня: необхідно включити до раціону якомога більше овочів та фруктів, особливо свіжих соків.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: необхідно інтенсивно поливати рослини, що мають їстівну надземну частину.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення талану у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися промовистими, тому дуже важливо правильно запам'ятати, а потім правильно «розшифрувати» їхній зміст.

Табу дня: не варто вирушати у поїздки.

Цитата дня: "Книжка — друг самотності, в читанні людина знаходить себе" (Жорж Дюамель).

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