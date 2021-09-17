Астрологічний прогноз на 17 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: підвищена емоційність, що відрізняє цей день, може негативно позначитися на взаєминах між людьми. Нестриманість може привести до образливих і тривалих конфліктів, так що варто тримати себе в руках — не ображати інших і самим не ображатися. Не варто починати нові справи і здійснювати фінансові операції.

Символ дня: серце, чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 3

Колір дня: блакитний, лазуровий.

Камені дня: жовтий корал, рожеві перли, перламутр, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: потрібно уникати фізичних і психологічних перевантажень, а також відмовитися від важкої і жирної їжі.

Слова дня: вибираємо між духом і матерією.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: якщо ви не впевнені в тому, що зможете спілкуватися з коханою людиною без сварок, краще взагалі провести день на самоті.

Містика дня: можна проводити ритуали, які використовують магічну силу води, — вона сьогодні на рідкість сильна

Табу дня: погана прикмета — бити скляний посуд і проливати воду.

Які люди народжуються цього дня: ті, хто з'являється на світ цього дня, добрі й милосердні. Вони готові допомагати всім, хто їх про це попросить, забувши про себе і свої інтереси, чим користуються недобросовісні люди. З них виростають всесвітньо відомі лікарі, цілителі і, якщо вони проявляють інтерес до релігії, священники.

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