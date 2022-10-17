Астрологічний прогноз на 17 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: гармонійний день, коли людина може знайти золоту середину між матеріальним та духовним. Можна займатися освітою та самоосвітою, навчати інших, передавати досвід та знання.

Символ дня: Манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: пасивний день

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: блакитний агат, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: організм загалом.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, будуть важкими і тривалими, тому за перших симптомів слід одразу ж звернутися до лікаря і чітко дотримуватися його приписів.

Сни дня: сни цієї ночі пророкують зміни, які мають незабаром відбутися в житті людини – про них свідчать такі символи, що наснилися, як книжка або ключ.

Стрижка дня: стрижка не лише покращить зовнішній вигляд, а й принесе прибуток.

Афоризм дня: «Час не любить, коли його марнують» (Генрі Форд).

Ангел-охоронець дня: Ергіба – дарує везіння у політиці, бізнесі, науці та мистецтві.

Магія та містика дня: можна вивчати книжки духовного та езотеричного змісту.

Табу дня: не можна використовувати на зло чужі таємниці.

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