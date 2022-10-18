Астрологічний прогноз на 18-19 жовтня

Сьогодні починається 22 місячний день, який триватиме дві календарні доби - 18 та 19 жовтня. Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної негативної енергетики, яка робить агресивними навіть добрих і поступливих людей. Велика ймовірність сварок, конфліктів, аморальних вчинків і шахрайства, тому у спілкуванні з людьми важливо бути обережними.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня активний день.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, шоколадний, коричневий.

Щасливе каміння дня: сардер, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: необхідно подбати пропідвищення імунітету, його зниження може не найкращим чином позначитися на стані здоров'я.

Сни дня: сни нинішньої ночі необхідно трактувати з точністю навпаки: чим страшнішим буде жах, тим щасливіші події чекають на людину наяву.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні необхідно відмовитись.

Афоризм дня: «Не вір тому, хто говорить гарно, у словах завжди гра. Повір тому, хто мовчазно чинить гарні справи» (Омар Хаям).

Ангел-охоронець дня: Батіс – опікується жінок, піклується про них і задовольняє їхні побажання та примхи.

Магія та містика дня: час сприятливий для того, щоб виставляти енергетичний захист та переписувати натальну карту.

Табу дня: не можна відповідати ударом на удар – як у прямому, і у переносному значенні.

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