Астрологічний прогноз на 18 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якох частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня доба має такі характеристики:

Символ дня: Чумацький шлях.

Стихія дня: вогонь.

Ангел-охоронець дня: сприяє здійсненню бажань.

Енергетика дня: можна — і треба! — діяти активно.

Число дня: 9

Колір дня: охра, теракот, шоколадний і коричневий.

Камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: серце і судини.

Слова дня: сміливість і подолання страху.

Містика дня: небажано гадати і виглядати в дзеркала — це може стати поганою прикметою.

Табу дня: нові починання потрібно відкласти на потім — вони не принесуть очікуваних результатів.

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