Астрологічний прогноз на 18 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якох частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня доба має такі характеристики:
Символ дня: Чумацький шлях.
Стихія дня: вогонь.
Ангел-охоронець дня: сприяє здійсненню бажань.
Енергетика дня: можна — і треба! — діяти активно.
Число дня: 9
Колір дня: охра, теракот, шоколадний і коричневий.
Камені дня: чорні перли, олександрит.
За яку частину тіла відповідає: серце і судини.
Слова дня: сміливість і подолання страху.
Містика дня: небажано гадати і виглядати в дзеркала — це може стати поганою прикметою.
Табу дня: нові починання потрібно відкласти на потім — вони не принесуть очікуваних результатів.
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