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Астрологічний прогноз на 18 червня

Астрологічний прогноз на 18 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якох частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня доба має такі характеристики:

Символ дня: Чумацький шлях.

Стихія дня: вогонь.

Ангел-охоронець дня: сприяє здійсненню бажань.

Енергетика дня: можна — і треба! — діяти активно.

Число дня: 9

Колір дня: охра, теракот, шоколадний і коричневий.

Камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: серце і судини.

Слова дня: сміливість і подолання страху.

Містика дня: небажано гадати і виглядати в дзеркала — це може стати поганою прикметою.

Табу дня: нові починання потрібно відкласти на потім — вони не принесуть очікуваних результатів.

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