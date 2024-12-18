Астрологічний прогноз на 18 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день, незважаючи на розпал робочого тижня, не підходить для активної діяльності – потрібно присвятити його монотонній роботі, що не вимагає особливих зусиль і уважності, а ще краще – відпочинку.

Символ дня: лід

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: шпинель, аметист, кахолонг.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань, лікувати які необхідно за заздалегідь розписаною схемою лікарями.

Харчування дня: можна голодувати та постувати.

Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки.

Магія та містика дня: потрібно читати змови та створювати обереги, що захищають від пороблення та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі дадуть важливу підказку щодо того, з ким із оточення можна спілкуватися, а з ким – ні.

Табу дня: необхідно – хоча б на день – відмовитись від шкідливих звичок

Цитата дня: «Втрачати внутрішнє заради виграшу у зовнішньому, тобто заради блиску, сану, пишноти, титулу та пошани жертвувати цілком або здебільшого спокоєм, дозвіллям та незалежністю – відчайдушна дурість» (Артур Шопенгауер).

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