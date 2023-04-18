Астрологічний прогноз на 18 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими, як правило, бувають усі розпочаті цього дня справи, тому має сенс розпочати роботу над тими, які довго чекали свого часу. Рішення, які ухвалюються цього дня, мають бути нестандартними – необхідно подивитися на речі під нетрадиційним кутом зору.

Символ дня: квітка.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дря: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, сапфіровий, фіалковий, гіацинтовий.

Щасливе каміння дня: хризоліт, хризопраз, андалузит, біломорит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно берегти очі (менше читати та сидіти за комп'ютером) та контролювати артеріальний тиск: відмовитися від зайвого вживання солі, більше гуляти на свіжому повітрі та займатися спортом.

Харчування дня: небажано перевантажувати шлунок, тому можна сідати на дієту, постувати і навіть голодувати.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна підгодовувати та удобрювати садові та городні рослини.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії – можна виготовляти талісмани та амулети, які приваблюють успіх у коханні.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають промовистими: вони показують картини майбутнього, які можуть бути підказкою для подій сьогодення.

Табу дня: категорично забороняється щось ламати чи знищувати – навіть зірвана квітка може негативно вплинути на подальше життя.

Цитата дня: "Всілякий вид роботи приємніший, ніж спокій" (Демокріт Абдерський).

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