Астрологічний прогноз на 18 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від ухвалення важливих рішень – як ділової, так і особистої якості – сьогодні краще відмовитися: великий ризик прийняти бажане за дійсне та припуститися помилки.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: бежевий, палевий, кави з молоком, світло-коричневий.

Щасливе каміння дня: змійовик, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних серцево-судинних захворювань – необхідно наперед вжити превентивних заходів.

Харчування дня: можна – і потрібно – очищати організм від шлаків і токсинів за допомогою посту й голодування.

Стрижка дня: для маніпуляцій із волоссям день невдалий.

Магія і містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають похмурими та лячними, але, на щастя, не збуваються.

Табу дня: розбите дзеркало може стати поганою прикметою.

Цитата дня: "Переконайтеся, що люди, які перебувають поряд, приносять вам позитивні емоції. Якщо це не так, вони не повинні бути поряд" (Демі Ловато).

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