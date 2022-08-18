Астрологічний прогноз на 18 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових починань, до якої б сфери життя вони не належали, краще відмовитися, а от обмірковувати плани на майбутнє можна і потрібно: будучи запланованими на сьогодні, вони обов'язково втіляться в життя.

Символ дня: карти Таро.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: синій нефрит, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: криж, хребет.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть виявитися тривалими і виснажливими, тому за перших симптомів необхідно звернутися за допомогою до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі мають безпосередній стосунок до нових знань, які належить отримати людині – їхнім символом є ключ або книжкаа, що приснилася.

Афоризм дня: "Часто те, що ми вважаємо своїми недоліками, є виразом нашої індивідуальності. І в цьому наша унікальність" (Луїза Хей).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ергіба – дарує везіння у політиці, бізнесі, науці та мистецтві.

Магія та містика дня: можна читати Біблію та езотеричні трактати – навіть у главах, які ви знаєте напам'ять, вдасться відкрити щось нове. Ворожіння дасть відповідь на запитання, пов'язані із матеріальним боком життя.

Табу дня: дізнавшись чужий секрет, не можна використовувати його на зло, а краще взагалі забути про нього.

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