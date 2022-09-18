Астрологічний прогноз на 18 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: час серйозних змін і трансформацій не може бути легким, бо все нове завжди прокладає собі дорогу із зусиллями, долаючи численні перешкоди. Не варто йти на поводі в інших людей – потрібно керуватися виключно власними інтересами, бажаннями та прагненнями.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день потужної енергетики, яка спонукає до активних дій.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, теракотовий, вохра.

Щасливе каміння дня: колумбіт, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: сечостатева система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тож не варто зволікати з лікуванням.

Сни дня: сни нинішньої місячної доби необхідно сприймати з точністю до навпаки.

Афоризм дня: "Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе" (Сократ).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності та стійкості.

Ангел-охоронець дня: Батіс – робить людину дисциплінованою, пунктуальною та організованою.

Магія та містика дня: потрібно виставляти захист від енергетичних вампірів і токсичних людей.

Табу дня: будь-який – навіть незначний – конфлікт може мати серйозні наслідки.

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