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Астрологічний прогноз на 18 жовтня

Астрологічний прогноз на 18 жовтня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Яке вбрання і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: в життя повертається минуле: ситуації, які вимагають аналізу і переосмислення, і люди, взаємини з якими колись були поставлені на паузу, але не завершені. Нинішній день створить сприятливі умови для того, щоб і в першому, і в другому випадку поставити крапки над "і".

Символ дня: колесо.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4

Колір дня: сапфіровий і волошковий.

Камені дня: рубін, благородний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: недуги, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому вкрай важливо не затягувати з їх лікуванням. Час також сприятливий для очищення організму: можна голодувати, постувати і сідати на детокс-дієту.

Слова дня: велика дорога починається з невеликого — першого — кроку.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Взаємини дня: не варто з'ясовувати стосунки через причин, які мали місце бути в недавньому минулому: пуття такі розмови не принесуть, а стосунки з коханою людиною можуть зіпсуватися.

Містика дня: можна опрацьовувати карму і ворожити на рунах — вони передбачать майбутнє максимально достовірно.

Табу дня: не найкращий день для подорожей — велика ймовірність прикрих непорозумінь.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з неординарними і унікальними здібностями, які дають змогу миттєво засвоювати будь-який обсяг нових знань і використовувати їх як в професії, так і в житті. Найчастіше обирають професію інженерів і конструкторів, а також художників і музикантів.

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