Астрологічний прогноз на 18 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Яке вбрання і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: в життя повертається минуле: ситуації, які вимагають аналізу і переосмислення, і люди, взаємини з якими колись були поставлені на паузу, але не завершені. Нинішній день створить сприятливі умови для того, щоб і в першому, і в другому випадку поставити крапки над "і".

Символ дня: колесо.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4

Колір дня: сапфіровий і волошковий.

Камені дня: рубін, благородний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: недуги, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому вкрай важливо не затягувати з їх лікуванням. Час також сприятливий для очищення організму: можна голодувати, постувати і сідати на детокс-дієту.

Слова дня: велика дорога починається з невеликого — першого — кроку.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Взаємини дня: не варто з'ясовувати стосунки через причин, які мали місце бути в недавньому минулому: пуття такі розмови не принесуть, а стосунки з коханою людиною можуть зіпсуватися.

Містика дня: можна опрацьовувати карму і ворожити на рунах — вони передбачать майбутнє максимально достовірно.

Табу дня: не найкращий день для подорожей — велика ймовірність прикрих непорозумінь.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з неординарними і унікальними здібностями, які дають змогу миттєво засвоювати будь-який обсяг нових знань і використовувати їх як в професії, так і в житті. Найчастіше обирають професію інженерів і конструкторів, а також художників і музикантів.

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