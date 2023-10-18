Астрологічний прогноз на 18 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних життєвих та професійних змін, будь-яка мета, яку людина сьогодні поставить перед собою, буде досягнута, так що потрібно, без скромності, просити у Всесвіту по максимуму.

Символ дня: Білий – як сніг – Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: синій, синій, індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза, рожевий халцедон

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не можна ігнорувати навіть незначні симптоми – необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від продуктів бродіння – наприклад, солоних огірків та помідорів, квашеної капусти, а також гороху, квасолі та бобів.

Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки – будучи зробленою сьогодні, вона принесе успіх у фінансових справах.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів, плоди яких перебувають над землею.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, спрямовані на досягнення успіху у коханні та справах. Ворожіння цього дня розкажуть правду про майбутнє.

Сни дня: сни ночі передбачають події найближчих кількох днів.

Табу дня: у жодному разі не можна показувати свою злість і шкодити самому собі – як на словах, так і у справах.

Цитата дня: "Поворот дороги — це не кінець шляху, якщо, звичайно, ви встигнете розвернутися" (Гелен Келлер).

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