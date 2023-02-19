Астрологічний прогноз на 19 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогоднішній день сприятливий, мабуть, лише для відпочинку, та й то на самоті: він настільки нервовий і конфліктний, що краще в цей час ні з ким не спілкуватися. Можна займатися лише дрібними, незначними домашніми справами, від подорожей та з'ясування стосунків краще відмовитися.

Символ дня: спрут.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний, червоногарячий, пурпуровий.

Щасливі камені дня: чорні перли, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: анус, пряма кишка.

Хвороби дня: через ослаблення імунітету велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за складеною лікарем схемою. Велика ймовірність пригнічення – аж до депресії.

Харчування дня: харчування має бути помірним, але навіть заради доброї мети – наприклад, втрати зайвих кілограмів – від їжі краще не відмовлятися, на відсутність вмісту шлунок може відреагувати негативно.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна сіяти салатні культури, поливати розсаду та кімнатні рослини, особливо ті, що саме у стадії квітіння.

Магія та містика дня: від ворожіння, магічних обрядів і ритуалів краще відмовитися.

Сни дня: сновидіння можуть бути неприємними і навіть страхітливими, але, на щастя, минуть без наслідків.

Табу дня: не можна виявляти безтурботність: спілкуватися з незнайомцями, носити з собою великі суми грошей і ходити безлюдними вулицями в темний час доби.

Афоризм дня: "Небезпека тим страшніша, чим вона малоймовірніша" (Джон Голсуорсі).

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