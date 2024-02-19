Астрологічний прогноз на 19 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужний приплив енергії, який люди відчувають у цей час, робить можливою реалізацію будь-яких проєктів – як нових, так і розпочатих раніше. Можна також ухвалювати серйозні рішення, займатися бізнесом і здійснювати серйозні фінансові операції – прибуток від них гарантований.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотавий, бурштиновий, помаранчевий.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, минають швидко і не залишають серйозних наслідків, особливо якщо розпочати лікування вчасно.

Харчування дня: від обмежень у кількості їжі краще відмовитися, але м'ясо треба замінити овочами і фруктами.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали та читати замовляння, які притягують успіх у бізнесі й фінансах.

Сни дня: у снах нинішньої ночі часто можна побачити померлих родичів – варто дослухатися того, що вони захочуть сказати.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки.

Цитата дня: "Коли кохання не є безумством, це не кохання" (Педро Кальдерон).

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