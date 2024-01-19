Астрологічний прогноз на 19 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи – вони будуть приречені на невдачу, можна лише продовжувати працювати над тими, що вже перебувають у роботі і вимагають мінімум зусиль.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: бежевий, ясножовтий, колір кави з молоком.

Щасливі камені дня: чорні перли (захищає від злого ока, утримує від необачних вчинків), олександрит (приваблює успіх, багатство та владу).

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, що буде викликано ослабленням імунітету – необхідно подумати, як його підтримати.

Харчування дня: щоб уникнути харчових отруєнь, які ймовірні цього дня, необхідно уважно стежити за свіжістю та якістю продуктів на своєму столі.

Стрижка дня: стрижка волосся – категоричне табу.

Магія та містика дня: можна освоювати магічні знання та навички, а також передавати їх іншим.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають тривожними, але, на щастя, значення не мають – не варто приймати їх близько до серця.

Табу дня: не можна розмовляти із незнайомцями.

Цитата дня: «Навіть позитивні емоції, якщо вони фальшиві, потворні; і навіть негативні емоції, якщо вони справжні, гарні» (Ошо).

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