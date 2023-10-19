Астрологічний прогноз на 19 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-яких справ, але особливо будуть успішними ті, що пов'язані з інтелектуальною чи науковою діяльністю.

Символ дня: Хмара.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій, бузковий, аметистовий, лавандовий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: цитрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: те, що хвороби сьогодні минають швидко і водночас практично не мають наслідків, не означає, що їх можна запускати – необхідно таки звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна дозволити собі будь-які – навіть шкідливі – продукти, головне, ними не зловживати.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може погіршити самопочуття.

Дачні роботи дня: можна обрізати плодові дерева та чагарники, а також обробляти ґрунт.

Магія та містика дня: можна робити привороти, хоча зірки цього і не схвалюють, а також проводити обряди та робити обереги для залучення кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому якщо насниться щось хороше, краще нікому про це не розповідати – щоб не наврочити.

Табу дня: не можна сваритися і конфліктувати, потрібно уникати поспіху, суєти та галасливих компаній.

Цитата дня: «Нічого не робити – означає відпочивати» (Ганс Сельє).

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