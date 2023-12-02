Астрологічний прогноз на 2 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яка справа буквально приречена на успіх, але, якщо врахувати, що на календарі вихідний, можна припустити, що вона безпосередньо стосуватиметься господарських та побутових занять.

Символ дня: Орел.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: синій, сапфіровий, ультрамарин.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечовий пояс.

Хвороби дня: існує небезпека травм, пов'язаних із хребтом, тому важливо бути обережними – особливо під час занять спортом.

Харчування дня: перетравлення їжі вимагатиме маси енергії, тому – незважаючи на вихідний – не варто переїдати.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні обряди з мінералами та застосуванням напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть включати пророцтва, пов'язані з особистим життям.

Табу дня: потрібно побоюватися висоти.

Цитата дня: «Краще робити новини, ніж розповідати про них» (Вінстон Черчілль).

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