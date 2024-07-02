Астрологічний прогноз на 2 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли будь-які починання, якої б сфери життя вони не торкалися, замість успіху завдадуть невдачі та збитків.

Символ дня: Трясовина.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути дуже небезпечними, якщо людині не надати своєчасну допомогу.

Харчування дня: можна очищати організм від шлаків та токсинів, влаштовуючи розвантажувальні дні та вдаючись до детокс-дієти.

Стрижка дня: один із найсприятливіших для стрижки днів.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на тривале зберігання.

Магія та містика дня: можна виготовляти любовні талісмани та обереги.

Сни дня: сни цієї ночі відкривають людині очі на саму себе, показуючи, якою би вона могла бути, якби захотіла чи доклала зусиль.

Табу дня: важливо уникати неуважності.

Цитата дня: «У дивному становищі ми перебуваємо тут, на Землі. З'являємося сюди на короткий термін, не знаючи, навіщо – і все ж таки іноді невиразно відчуваємо у своєму існуванні якусь мету» (Альберт Ейнштейн).

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