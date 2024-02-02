Астрологічний прогноз на 2 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найсприятливіший день для початку роботи над новими важливими справами та проєктами, але розробляти та планувати їх не тільки можна, а й потрібно.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, карміновий, кумачевий.

Щасливе каміння дня: блакитний агат (дарує душевний спокій, допомагає знайти внутрішній баланс), синій сапфір (допомагає в контактах з потойбічними силами, тому його часто використовують у своїй роботі екстрасенси), блакитний нефрит (не лише дарує успіх у кар'єрі та досягненні матеріального добробуту, але й подовжує життя), синя яшма (сильний оберіг – захищає дорослих і особливо дітей, а також охороняє житло від непроханих гостей, злодіїв та пожеж).

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, перебігають у тяжкій формі і тривають довго, тому зволікати з їх лікуванням небажано. Потрібно також остерігатися травм: не піднімати тяжкості та не займатися силовими видами спорту.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому голодувати і постувати небажано, але від жирної та смаженої їжі все ж таки краще відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричну та духовну літературу, особливо – Біблію.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть корисну інформацію щодо того, як змінити своє життя на краще.

Табу дня: жодне знання, набуте цього дня, не можна застосовувати на зло хоч би кому.

Цитата дня: "Якщо хочеш зберегти таємницю, потрібно приховувати її і від себе" (Джордж Орвелл).

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