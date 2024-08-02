Астрологічний прогноз на 2 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли у пошуках відповіді будь-які питання – як професійного, і особистого властивості – необхідний прислухатися до інтуїції – вона обдурить.

Символ дня: Нептун.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: аметист, кварц, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ікри, щиколотки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, зазвичай безпечні і легко піддаються лікуванню.

Харчування дня: бажано також не зловживати м'ясом та м'ясними виробами – насамперед, ковбасою – та скоротити кількість жирної, важкої та смаженої їжі.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи: можна збирати врожай коренеплодів.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що використовують чарівну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі можуть підказати людині,що заважає йому досягти душевної гармонії.

Табу дня: небажано виглядати у дзеркала – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Нещасною або щасливою людину роблять тільки її думки, а н зовнішні обставини. Керуючи своїми думками, він керує своїм щастям»(Фрідріх Вільгельм Ніцше).

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